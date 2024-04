F1 | L’indizio di Verstappen: “Alonso in Red Bull? Strano che la squadra si affidi a 42enne”

Quando Max Verstappen parla non è mai banale. Come in questo caso. L’olandese, finito al centro del chiacchiericcio mediatico lato mercato per quel che riguarda la lotta interna della Red Bull, ritiene difficile che la scuderia di Milton Keyens possa puntare su un pilota già in là con gli anni – seppure non abbia perso il suo delizioso smalto – come Fernando Alonso.

Per il tre volte campione del mondo, che ha iniziato la stagione collezionando tre vittorie e un ritiro in Australia, pare molto complicato che la squadra anglo-austriaca possa mettergli accanto (e non per forza sostituirlo) una figura come quella dello spagnolo. Anche perché la storia della Red Bull insegna che mai la squadra capitanata da Chris Horner abbia preso pilota già belli, fatti e finiti.

“Non mi interessa chi si siede accanto a me. L’ho detto anche alla squadra – ha dichiarato Verstappen, intervistato dal De Limburger – Credo sempre in me stesso e secondo me sono davanti a tutti. Ma secondo me troverei strano ingaggiare un pilota di 42 anni. La Red Bull ha sempre avuto la tradizione di formare essa stessa i giovani piloti”.

Verstappen ha poi aggiunto: “La firma di Sergio Pérez è stata una svolta rispetto a questa tendenza, ma qui soprattutto parliamo di un pilota di 42 anni. Con Fernando vado d’accordo, non è questo il punto. Ma guardo anche al futuro della squadra. Alla fine spetta a loro determinare chi mettere alla guida”.