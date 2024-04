F1 | Hamilton: “Arrivare in Ferrari è sempre stato un mio obiettivo”

Il 2025 regalerà a Lewis Hamilton un cambio cambiamento per la parte conclusiva della carriera: il passaggio alla Ferrari. L’inglese, che si appresta a vivere gli ultimi mesi in Mercedes prima del grande salto alla corte di Maranello dove farà coppia con Charles Leclerc prendendo così il posto di Carlos Sainz, ha ammesso come la rossa sia stata uno dei suoi obiettivi.

Ma al tempo l’attuale alfiere della Stella, con la quale ha scritto pagine indelebili nella storia della Circus, ha sottolineato come il suo principale focus in questo momento sia al presente appunto e dunque ogni pensiero è settato alla Mercedes.

“Se tra le mie intenzioni c’era quella di andare in Ferrari? Certo – ha dichiarato Hamilton, intervistato da GQ – Forse si tratta di una volontà più inconscia, legata al primo periodo della mia vita. Ma è sempre stato un obiettivo importante per me. Al momento, però, voglio portare la Mercedes al massimo delle sue potenzialità in questa stagione”.

Il sette volte campione del mondo, continuando a discutere dell’argomento, ha detto: “Per come sono fatto io non la vedo come un’uscita di scena. Il mio impegno con la squadra è esattamente lo stesso degli anni precedenti: voglio battere la concorrenza. Vogliamo vincere. Il mio approccio rimane lo stesso, fino alla fine. Non mi lascio distrarre da ciò che accadrà dopo. Ci penserò l’anno prossimo”.