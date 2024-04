F1 | Vettel: “Un mio ritorno? Potrebbe essere allettante”

La storia recente della Formula 1 ha insegnato che un ritiro potrebbe non essere definitivo, se colui che ha appeso il casco al chiodo continuare ad essere animato dal sacro fuoco della competizione e della velocità. Prendiamo l’esempio di Sebastian Vettel. Il tedesco, che ha deciso di liberarsi a fine 2022 dopo il biennio trascorso in Aston Martin, continua a far parlare di sé per quel che riguarderebbe un suo (clamoroso) rientro nel Circus.

Al momento è presto per dare sbilanciarsi ma le voci per il post Lewis Hamilton in Mercedes indicano anche il quattro volte campione del mondo ex Ferrari nella cerchia dei nomi presente nella lista di Toto Wolff. Ed è lo stesso Vettel a non chiudere definitivamente la porta ad un suo eventuale ritorno in Formula 1. Recentemente il tedesco è stato protagonista nei test WEC ad Aragon dove si è messo alla guida della Porsche Hypercar.

“Migliore è la macchina, migliore è la squadra, più emozionante è la prospettiva di avere successo – ha detto Vettel intervistato all’emittente britannica Radio X – Seguo lo sport, vedo cosa sta succedendo. E un ritorno potrebbe essere allettante e interessante, ma dipende davvero dal pacchetto completo perché è anche un grande impegno, con tutte le altre cose che vanno al di fuori dell’attività di guida”.

Vettel, continuando con il proprio discorso, ha poi aggiunto: “La scelta dipenderebbe molto dal pacchetto. Dal punto di vista dell’età, mi sento maledettamente giovane con tutti i ragazzi che sono ancora in giro e firmano grandi contratti, sono in giro da più tempo: sembra che potrei avere altri 10 anni in questo sport! Quindi sono decisamente davanti a loro per quel che riguarda la forma”.