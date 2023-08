F1 | Leclerc vuole ancora Sainz come compagno di squadra

In assenza di gare, in questo periodo impazzano varie indiscrezioni sul mercato piloti. Secondo una di queste, Carlos Sainz avrebbe firmato un pre-contratto con Audi per il progetto 2026. L’entourage dello spagnolo, ha smentito questa notizia ed in merito a questo, Charles Leclerc ha espresso il suo punto di vista.

“Lavoro molto bene con Carlos, anche se c’è molta competizione tra di noi”, ha dichiarato il monegasco, intervistato da “Il Corriere dello Sport”, aggiungendo che secondo lui, i punti di forza del compagno di squadra sono “la sua etica del lavoro e la sua perseveranza”.

Leclerc ha però ribadito che la sua vera priorità è avere una Ferrari più veloce a sua disposizione:

“Non possiamo accontentarci di essere secondi o terzi. Dobbiamo vincere e dobbiamo renderlo fattibile. I podi sono belli, ma non mi divertono”.