F1 | Haas, nessuna novità sul rinnovo di Magnussen

Tra i vari piloti che hanno il contratto in scadenza a fine 2023 figura anche il nome di Kevin Magnussen. Il danese, richiamato dalla Haas poco prima dell’inizio della scorsa stagione al posto di Nikita Mazepin, ha riferito di trovarsi molto bene con la squadra americana ma al momento non ci sono novità sul rinnovo di contratto. Una situazione che Magnussen ha deciso di vivere con serenità, indipendentemente dall’esito della trattativa.

“Sono abbastanza felice -ha detto Magnussen, discutendo della sua presenza in Haas – Vedremo quando ci saranno notizie e come andrà a finire. Penso che al momento non ci siano novità da riferire”.

Magnussen ha poi aggiunto: “Non so cosa stia succedendo. Sento che la squadra è abbastanza felice, ma non si sa mai con queste genere di cose, vivo alla giornata”.