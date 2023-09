F1 | Leclerc stoppa ogni polemica dopo Singapore: l’interesse della Ferrari viene prima di tutto

Le difficoltà viste a Marina Bay, dove ha dovuto tra l’altro fare i conti con un problema di temperature al motore, non ha rovinato l’umore di Charles Leclerc per la vittoria ottenuta dal compagno di squadra Carlos Sainz nel precedente appuntamento di Singapore. Un successo che ha permesso alla Ferrari di interrompere la lunga striscia di successi consecutivi della Red Bull, fermatasi a quota quattordici, e di ritornare sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno.

“Credo sia stato un tonico per tutta la squadra. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, imparando sempre meglio come gestire la nostra monoposto, che come sappiamo è piuttosto complessa nella messa a punto”, ha dichiarato Leclerc nella press conference dei piloti del giovedì di Suzuka.

Da parte del monegasco non è mancata un’analisi sul ruolo che ha dovuto svolgere nella precedente corsa di Marina Bay: “Come sappiamo per prima cosa viene sempre l’interesse della Ferrari, ed è stato dunque chiaro fin da dopo la qualifica che avrei dovuto mettermi a disposizione e supportare Carlos. Il fatto di essere riusciti a conquistare questa vittoria mi motiva e mi spinge ancora di più a far bene, perché voglio salire sul gradino più alto del podio quanto prima anche io”.

Che Ferrari vedremo a Suzuka? Una domanda alla quale Leclerc non è riuscito a dare ad oggi una risposta certa. Bisognerà attendere i primi riscontri che emergeranno in pista: “Dopo le libere avremo probabilmente un quadro più chiaro perché a Singapore noi siamo andati bene ma c’è stata anche una controprestazione di chi sta dominando la stagione, mentre i soliti avversari si sono confermati come al solito molto vicini – ha ammesso il monegasco – Il nostro approccio al weekend non cambierà: lavoreremo anche sui dettagli con l’obiettivo rimane conquistare il massimo di punti possibile”.