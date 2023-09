F1 | GP Giappone, Verstappen non è preoccupato dalle difficoltà avute a Singapore

Una delle sorprese in negativo dell’ultimo appuntamento iridato di Formula 1, disputato lo scorso weekend a Singapore, è stata senza dubbio la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha infatti riscontrato enormi difficoltà sul tracciato cittadino di Marina Bay, dovendosi accontentare della zona punti con Max Verstappen e Sergio Perez. Una battuta a vuoto che ha obbligato la squadra anglo-austriaca a dover interrompere la lunga striscia di successi consecutivi arrestatasi a quota 14. Un incidente di percorso che non preoccupa Verstappen, con l’olandese che ritiene di poter tornare a far bene sulla pista di Suzuka dopo i feedback positivi riscontrati al simulatore.

“Singapore è una pista diversa rispetto a questa a livello di messa a punto della macchina, non credo che il precedente weekend possa sconvolgere quello che verrà – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com, discutendo con i giornalisti presenti a Suzuka – Non è stato il nostro fine settimana migliore, ovviamente, ma è importante che è analizzare tutto passo dopo passo. Non c’è fretta”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Al simulatore ho avuto un buon feeling con la pista di Suzuka, normalmente è un buon indicatore. Spero sia lo stesso nella realtà”.

Tra le scuderie che negli ultimi mesi si sono messe maggiormente in evidenza, mostrando ottimi miglioramenti, è senza dubbio la McLaren. Verstappen, a precisa domanda se la scuderia di Woking potesse essere una rivale in vista del Gran Premio del Giappone, ha risposto: “Quello che hanno fatto quest’anno è stato impressionante, basti vedere dove hanno iniziato e dove sono in questo momento. Mi aspetto che siano competitivi, ovviamente mi auguro di essere davanti a loro”.