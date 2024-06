F1 | Ferrari e non solo: al Montmelò un esame per tutti [VIDEO]

F1 GP Spagna – Ferrari, ma anche Red Bull, Mercedes e McLaren a caccia di risposte importanti nel prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1 in programma sul tracciato del Montmelò, a Barcellona, Dopo i responsi offerti da Montreal, la Rossa intende tornare a battagliare per il vertice della classifica, consapevole che le novità tecniche programmate sulla SF-24 potrebbero garantire un boost importante per le prestazioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Mercedes, al contrario, ha mostrato dei passi in avanti non indifferenti a Montreal e la tappa di Barcellona, proprio in tal senso, potrebbe rivelarsi uno snodo cruciale di una stagione fin qui complessa. George Russell e Lewis Hamilton, in un circuito sulla carta sfavorevole, proveranno ad avvicinarsi al vertice della classifica, consapevoli che un’ulteriore passo in avanti permetterebbe alla squadra di guardare con ottimismo al prosieguo di questa annata.

Infine, la Red Bull: attesa dominatrice di questa annata, la RB20 si è rivelata una vettura non perfetta come la RB19 dello scorso anno, fattore che ha portato Max Verstappen a delle gare non semplici. Barcellona, però, dovrebbe rivelarsi un terreno di caccia ideale per il pacchetto e in tanti si aspettano una squadra capace di fare un solo boccone degli avversari. Vedremo se tutto questo si tramuterà in realtà. Appuntamento a domani mattina per le prime libere sul tracciato catalano.