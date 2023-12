F1 | Lawrence Stroll esclude la vendita di Aston Martin

F1 Aston Martin Stroll – Nonostante le tante voci circolate nelle ultime settimane, Lawrence Stroll ha ribadito il proprio impegno in Aston Martin, precisando come la crescita di quest’anno sia stata solo la prima tappa di un percorso che durerà ancora per tanti anni. Dopo i numerosi investimenti messi sul piatto negli ultimi 24 mesi, il Manager canadese intende portare per mano la squadra verso la vittoria, grazie anche ai tanti innesti tecnici messi in cassaforte tra il 2022 e il 2023 – tra cui quello di Dan Fallows dalla Red Bull – e al talento di Fernando Alonso, ormai al centro del progetto del marchio inglese per quello che riguarda il medio e lungo periodo.

Aston Martin, Stroll esclude una vendita breve

“Non si fanno certi tipi di investimenti se si vuole lasciare a breve l’azienda. Abbiamo investito milioni di sterline, costruito il campus più grande del Circus e assunto 400 dei migliori dipendenti presenti sulla piazza. Ho letto le voci dell’ultimo periodo, ma sono delle totali falsità. Voglio restare l’azionista di maggioranza della squadra per ancora tanto tempo e lo stesso vale per l’azienda automobilistica. Non intendo andare da nessuna parte. Per quanto mi riguarda siamo solo all’inizio di un viaggio per entrambe le realtà”.

Un anno in crescita

Dopo le difficoltà evidenziate nel 2022, Aston Martin è riuscita a compiere un grande salto in avanti con la recente AMR23. Fernando Alonso, infatti, ha messo in cassaforte otto podi nel corso della stagione, mentre la squadra si è guadagnata il quinto posto nel mondiale Costruttori. Segnali incoraggianti, evidenziati dallo stesso Stroll e da Alonso, oltre che dal team principal Mike Krack, che la compagine britannica vuole confermare, se non addirittura migliorare, per il mondiale che scatterà il prossimo marzo in Bahrain.