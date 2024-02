Lewis Hamilton in Ferrari. Anche quella che sembrava la voce più incredibile e utopica voce di mercato, che ha accompagnato da anni la carriera del sette volte campione soprattutto nei mesi che anticipavano il suo rinnovo con Mercedes, ha trovato la propria dimensione reale nell’ufficialità arrivata nella serata di giovedì 1 febbraio. L’attuale alfiere della Stella, che concluderà la sua ultima stagione con il team tedesco, ha dunque ceduto al fascino e alle lusinghe del Cavallino.

Prima del 2025 ci sono però ancora diverse gare da vivere al volante della Mercedes, con la quale ha scritto numerose pagine vincenti, da condividere con il proprio ingegnere Peter “Bono” Bonnington. Ma che farà Bonnington nel 2025? Seguirà Hamilton in Ferrari? Interrogativi ai quali non ha risposto nel dettaglio Toto Wolff, anche se lo stesso team principal di Brackley ha ammesso come Bonnington sia rimasto sorpreso dalla sorprendente vicenda di mercato che ha animato il mondo del motorsport in questi ultimi giorni.

Wolff non ha escluso la possibilità che Bonnington possa unirsi alla Ferrari insieme ad Hamilton, anzi. Il manager austriaco ha riferito che i due affronteranno tale questione al momento opportuno.

“Penso che questa sia una discussione che avranno nei prossimi mesi – ha dichiarato Wolff, come riportato da PlanetF1 – Per quanto abbia già parlato con Bono, quando gliel’ho detto ha esclamato: ‘È il primo aprile?'”.