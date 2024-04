Ferrari | Leclerc ancora in difficoltà: “L’uscita di pista ha complicato la mia qualifica”

Ancora una volta Charles Leclerc non è riuscito a completare al meglio le qualifiche, questa volta quelle shootout della Sprint Race di domani. Il pilota della Ferrari partirà dalla quarta fila, ma in questa occasione non c’entra niente il problema “cronico” delle prime gare, ovvero la difficoltà nello scaldare le gomme, bensì la pioggia caduta sul tracciato di Shanghai e che ha messo tutti in una situazione parecchio difficile. Non è stato da meno il monegasco, il quale è andato anche al muro nel primo giro di lancio della SQ3, condizionando di fatto la sua giornata. C’è fiducia per quanto concerne le qualifiche di domani, quelle della gara, specialmente se dovessero essere sull’asciutto, ma c’è prima una Sprint Race da affrontare.

“Fin dal primo giro di lancio era estremamente complicato tenere la macchina in pista – ha detto Leclerc. Era difficile mandare le gomme in temperatura, ho cercato di essere un po’ aggressivo nel giro d’uscita ma ho perso la macchina in curva 8 e questo ha complicato la mia SQ3. Poi non ho potuto fare miracoli, ma da parte mia non sono riuscito a dare il massimo in qualifica e di questo non posso essere contento. La cosa positiva è il passo avanti fatto sull’asciutto, ci ho lavorato tanto e ci sono i primi frutti, ma vedremo domani, anche nella Sprint. Volevo già dimostrare oggi qualcosa ma con la pioggia nel Q3 non ci sono riuscito: adesso concentriamoci sulla mini gara di domani e poi sulle qualifiche vere e proprie”.