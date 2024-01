Chris Horner, team principal della Red Bull, ritiene che molti team inizieranno ad ispirarsi alla RB19, provando più o meno a copiare la vettura che ha vinto ventuno gare nel 2023. Non è certo un mistero che Milton Keynes abbia interpretato meglio di tutti il regolamento 2022, ad effetto suolo, e goda di un vantaggio considerevole sulla concorrenza.

Gli inseguitori hanno davanti a loro una scelta, ovvero se continuare ad insistere sulle proprie idee o “copiare” i concetti che stanno facendo la fortuna delle auto nate dalla penna di Adrian Newey. A esporsi sul tema di recente è stato anche Matt Harman, direttore tecnico della Alpine. La squadra anglo-francese è in cerca di riscatto dopo il deludente sesto posto nel Costruttori del 2022.

Ebbene a Enstone sono decisi a proseguire per la propria strada, pur non nascondendo di trarre ispirazione dalla Red Bull, ma senza alcuna intenzione di copiare la macchina di Verstappen.

“Pensiamo di aver capito bene cosa stanno facendo – le parole di Harman, DT Alpine, a Motorsport.com -. Per capire certe cose serve dello studio, noi abbiamo compreso tante cose delle altre monoposto in griglia. Non solo Red Bull, anche altre squadre hanno mostrato progressi interessanti. E per migliorare devi capire come stanno lavorando. Però non puoi limitarti a copiare, altrimenti non sarai mai davanti a loro. E’ giusto trarre ispirazione da chi ha lavorato meglio, ma poi bisogna continuare sulla propria strada, credendo nelle proprie idee”.

