Il futuro approdo di Lewis Hamilton in Ferrari, con l’attuale alfiere in forza alla Mercedes che approderà alla corte di Maranello dal 2025, ha provocato non solo uno tsunami mediatico ma anche un importante apertura di mercato fronte Stella. In attesa che la squadra tedesca sciolga le riserve sul futuro compagno di squadra di George Russell, come ammesso dallo stesso Toto Wolff, l’Aston Martin per bocca del team principal Mike Krack ha ammesso di fare tutto il possibile per trattenere Fernando Alonso.

Quello dello spagnolo infatti potrebbe essere uno dei profili graditi in casa Mercedes per andare a sostituire il sette volte campione del mondo. Quella iniziata in Bahrain, dove ha ottenuto il sesto tempo in qualifica, è la seconda stagione di Alonso in Aston Martin. Proprio a Sakhir lo scorso anno ottenne, all’esordio con la squadra di Lawrence Stroll, il primo dei suoi otto piazzamenti a podio del 2023.

“Sono anche un fan della Formula 1, e la mossa di Lewis ha provocato una reazione molto vivace in tutti quanti noi – ha dichiarato Krack, discutendo con i giornalisti presenti in Bahrain – Ma chiaramente ora è tempo anche di fare altre domande. Il mio compito è cercare di mantenere la formazione attuale e spero assolutamente che Alonso rimanga con la squadra”.

Krack poi, continuando a parlare di Alonso, ha aggiunto: “Poiché Fernando è Fernando, possiamo essere sicuri che darà il massimo fino all’ultimo giro della sua carriera in Formula 1 indipendentemente dalla squadra per cui corre. Al momento questo è molto utile per noi in Aston Martin”.