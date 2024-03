F1 | Racing Bulls, Tsunoda fuori dal Q3 per sette millesimi

Bahrain – Sembravano destinate ad essere le favorite, ed invece la prima qualifica della Racing Bulls termina in Q2. Undicesima posizione per Yuki Tsunoda, che manca il Q3 per soli sette millesimi. Quattordicesimo, invece, Daniel Ricciardo, che si era invece ritrovato in prima posizione al termine delle FP1. Sensazioni comunque positive sulle performance della vettura, su cui la squadra ha lavorato sin dalla prima sessione di libere.

Tsunoda: “Sono contento della mia performance”

“È un peccato aver mancato la Q3 per così poco, ma sono contento della mia prestazione. Ieri abbiamo faticato

molto, soprattutto nelle FP2, ma il team ha fatto un lavoro fantastico per cambiare le cose durante la notte e la

macchina si è ben comportata oggi. Stiamo ancora cercando di conoscere meglio la nostra vettura, ma

miglioriamo in ogni sessione, siamo soddisfatti dei progressi. Penso che oggi abbiamo ottimizzato il nostro

pacchetto, ma è in gara che si ottengono i punti; quindi, ci concentreremo su domani e cercheremo di ripeterci.

La macchina sembra andare bene nei long run, mi sento fiducioso e allo stesso tempo sono entusiasta di correre

di nuovo!”.

Ricciardo: “Grande delusione: ho la sensazione di non aver fatto un buon lavoro”

Delusione dall’altro lato dei box: sperava forse in qualcosa di più l’australiano, che deve accontentarsi del quattordicesimo posto.

“Non sono molto contento della mia prestazione di stasera, direi che sono un po’ deluso, ad essere sincero.

Penso che il weekend stesse andando bene e che ci sentissimo abbastanza fiduciosi in vista delle qualifiche. Alla

fine, però, non mi sono mai sentito completamente a mio agio e ho avuto la sensazione di avere qualche

problema durante il giro, così ho chiuso con la sensazione di non aver fatto un buon lavoro – ha spiegato l’australiano – per quanto riguarda la nostra vettura e il suo passo, è come ce lo aspettavamo e lo conferma la posizione di Yuki. Questa notte sarà la meno confortevole di questo weekend, ma in gara l’approccio è diverso, quindi sono più fiducioso in vista di domani. Penso che ci sia ancora la possibilità di fare punti”.