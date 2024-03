Nella prima qualifica dell’anno, disputata nella serata di ieri in Bahrain, la Ferrari ha confermato le ottime sensazioni che erano emerse nei test invernali disputati sempre a Sakhir la scorsa settimana. La SF-24 appare una vettura completa differente dalla precedente che pare abbia risolto, ci si augura in maniera definitiva, le evidenti criticità tecniche palesate nella scorsa stagione.

Un ottimo feedback in tal senso arriva da Charles Leclerc, con il monegasco che ha sottolineato gli importanti miglioramenti apportati dalla squadra durante l’ultimo inverno. L’alfiere della Ferrari scatterà dalla prima fila nel Gran Premio del Bahrain, in programma quest’oggi dalle ore 16, che vedrà partire in pole position la Red Bull di Max Verstappen. Un appuntamento importante quello di Sakhir per valutare i progressi della Rossa anche sul passo gara.

“La sensazione è nettamente migliorata rispetto allo scorso anno – ha dichiarato Leclerc, discutendo con i giornalisti al termine delle qualifiche – L’anno scorso, ogni volta che usavamo le gomme, la macchina diventava molto, molto difficile da guidare. Quest’anno siamo nella finestra giusta nei long run. Ci aiuta ad essere più costanti. Per quel che riguarda la competitività, vedremo domani (oggi, ndr)”.