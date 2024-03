F1 | Jeddah, i momenti chiave del GP dell’Arabia Saudita [VIDEO]

F1 GP Arabia Saudita – Presente a Paddock Live, Matteo Bobbi ha raccontato i momenti decisivi dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il primo, ovviamente, è stato il duello tra Charles Leclerc e Sergio Perez alla partenza, con il monegasco che è riuscito a resistere – anche in modo abbastanza “duro”, all’attacco del messicano in curva 1. Il secondo “momento” ha coinvolto sempre Leclerc e Perez, stavolta però col sorpasso del secondo sul primo: una manovra fondamentale che ha permesso al portacolori della Red Bull di aprire un gap e quindi di “gestire” al meglio la penalità di cinque secondi sul tempo totale di gara per usale release.

Infine, in evidenza lo splendido duello tra Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda nell’ultimo terzo della corsa. Appuntamento tra due settimane a Melbourne per il Gran Premio d’Australia.