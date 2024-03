F1 | Ferrari-Red Bull, l’analisi del distacco dopo le prove di Sakhir e Jeddah [VIDEO]

F1 Red Bull Ferrari – Al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita andato in scena ieri pomeriggio, Matteo Bobbi ha analizzato il distacco cronometrico emerso tra Ferrari e Red Bull dopo le prove di Sakhir e Jeddah, evidenziando come la RB20 – ad oggi – abbia un gap di tre decimi sul ritmo qualifica e di 4/5 decimi sul ritmo gara.

Un margine abbastanza ampio, grazie alla bontà del progetto RB20, che Max Verstappen e Sergio Perez hanno saputo sfruttare al meglio nelle prime due prove di questa stagione 2024. Al momento, ricordiamo, Red Bull si è garantita due doppiette in due gare, mentre la Rossa ha occupato in entrambe le occasioni in terzo gradino del podio, “switchando” Carlos Sainz (Bahrain) e Charles Leclerc (Arabia Saudita).

In passo in avanti importante rispetto allo scorso anno, ma che non basta per sognare il tanto atteso aggancio ai campioni del mondo in carica. Appuntamento tra due settimane a Melbourne per il Gran Premio d’Australia.