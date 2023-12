F1 | Jean Todt: “GP Singapore 2008 truccato, non ci sono dubbi”

Nel corso di questa stagione ormai conclusa, è tornato al centro del dibattito il Gran Premio di Singapore 2008, truccato dalla Renault per permettere ad Alonso di vincere grazie all’incidente di Nelson Piquet Jr, all’epoca compagno di squadra del campione spagnolo. A inizio anno, Bernie Ecclestone ammise come i “boss” dell’epoca, ossia lui, Max Mosley (presidente FIA) e Charlie Whiting (direttore di gara) fossero pienamente a conoscenza delle magagne fatte dalla squadra francese, ma non venne fatto nulla per salvaguardare l’immagine della Formula 1.

Dopo tanti anni quindi, Felipe Massa ha riaperto la discussione, chiedendo la cancellazione di quella gara e la riassegnazione del mondiale, visto che quell’incidente di Piquet, per quei pochi che non lo sapessero, costrinse il brasiliano della Ferrari a una sosta ai box poi andata male con il bocchettone della benzina rimasto attaccato alla sua F2008. Jean Todt, all’epoca facente parte del CdA della Scuderia (non era più il team principal, ndr) è stato recentemente intervistato da La Stampa, e ha una sua chiara versione dell’accaduto.

“Non voglio entrare nella polemica – ha detto Todt – ma per Felipe è stata molto dura psicologicamente. Forse all’epoca avremmo potuto essere più duri quando la storia è diventata di dominio pubblico, ma non ci sono dubbi sul fatto che il Gran Premio di Singapore 2008 fosse stato manipolato, e la Formula 1 avrebbe dovuto cancellarlo”.