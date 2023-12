Formula 1 | McLaren, Norris crede di vincere nel 2024

La seconda parte di stagione ci ha detto come la McLaren sia tornata finalmente in gran forma. Il team di Woking, dopo un avvio in salita ma sostanzialmente con la vettura dell’anno precedente, ha lavorato duramente per permettere a Lando Norris di avere una monoposto competitiva a partire dal Gran Premio d’Austria, salvo poi implementare le novità anche per Oscar Piastri a partire dal weekend successivo, quello di Silverstone. Il pilota inglese ha conquistato sette podi quest’anno, e lo step successivo è ovviamente quello di vincere una gara, e crede che nel 2024 ciò possa accadere.

“Sento che siamo così vicini alla vittoria – ha detto Norris a Sky Sports. Abbiamo tante risorse sul posto, e ci sono anche dei ragazzi nuovi provenienti da altri team: siamo nella posizione migliore degli ultimi dieci anni, ci aspetta qualcosa di bello l’anno prossimo. Finalmente la galleria del vento funziona correttamente, adesso riusciamo a mettere ogni cosa a suo posto. Nel 2024 penso che sarò nel momento più fiducioso della mia carriera, ma dobbiamo iniziare bene la stagione. Quest’anno siamo partiti malissimi, ma siamo stati molto forti nel finale, quindi se dovessimo riuscire a partire bene nella prossima stagione, penso che potrebbe essere un grande anno”.