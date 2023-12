F1 | Jean Todt difende Michael Masi

Secondo Jean Todt, l’organo di governo della F1 dovrebbe riconsiderare il ritorno dell’ex direttore di gara, Michael Masi. Pochi giorni fa, l’ex presidente della FIA ha offerto parole di sostegno a Felipe Massa, che sta tentando di ribaltare i risultati del campionato del mondo 2008 a seguito di nuove rivelazioni sullo scandalo ‘crashgate’. L’azione legale di Massa, tuttavia, ha messo nuovamente in evidenza l’esito del finale di stagione 2021 ad Abu Dhabi, che ha incoronato Max Verstappen campione e che è costato il posto a Masi.

Todt, ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese “L’Equipe” pochi giorni fa in cui ha ammesso di avere diversi problemi con il nuovo presidente della FIA, incluso il suo “carattere”. Ma sulla questione Masi, Todt e Ben Sulayem sembrano essere d’accordo.

Abu Dhabi 2021 ha segnato un cambiamento nella leadership della FIA, con Todt che ha insistito: “Non sono stato informato delle decisioni prese successivamente dal mio successore”, vale a dire l’estromissione di Masi.

“Non l’ho licenziato io -chiarisce il francese- volevo che si facesse un’analisi dettagliata di tutto ciò che era accaduto e che tutto fosse registrato in un rapporto. In quella gara, ha preso decisioni insieme alla sua squadra, decisioni che potevo solo rispettare. Ci sono immagini di me al telefono che rispondo alle chiamate di Toto Wolff e Christian Horner per dire loro che solo i commissari prendono le decisioni. All’inizio la Mercedes voleva fare appello contro questa decisione, ma prima del mio addio, Michael Masi aveva fatto un lavoro impeccabile nel corso degli anni”.

La domanda finale ora è se il nuovo presidente della FIA darà seguito al suo suggerimento di riportare Masi in Formula 1.

“Non so se Michael tornerà prima o poi. Il nuovo presidente può fare quello che vuole. Dopo la partenza di Masi, l’intera organizzazione è stata sconvolta. Posso solo dire che Michael è un ottimo professionista. Perdere un campionato all’ultima gara è una cosa che può succedere”.