Crashgate 2008 – Felipe Massa era presente alla 58esima edizione dei Caschi d’Oro che si è tenuta ieri sera a Roma. Il pilota brasiliano, premiato come “Legend”, è stato intervistato da Mara Sangiorgio per Sky Sport F1, ed è tornato a parlare della sua lotta legale contro la FIA per quanto accaduto nel 2008 a Singapore. Massa ha ribadito di volere semplicemente giustizia ed è grato del supporto che sta ricevendo. Tra i tanti, anche Jean Todt che recentemente ha dichiarato che quella gara andava annullata. Il brasiliano ha parlato poi dell’anno della Ferrari, lodando Charles Leclerc per il lavoro svolto.

Dichiarazioni Felipe Massa su crashgate 2008

“Ho l’appoggio di tanta gente, l’appoggio di Jean (Todt, ndr) è molto importante perché lui ha vissuto bene quella gara, così come quello di Stefano (Domenicali, ndr). Faccio questo per la giustizia dello sport, sto lottando e ho messo insieme una serie di professionisti legali per studiare la cosa che è successa che è stata ingiusta”

Dichiarazioni Felipe Massa su difficoltà Ferrari

“Charles merita il rinnovo per il lavoro che fa e per il pilota che è, ci sono cose che non sono funzionate bene negli ultimi anni come le performance della macchina, errori di strategia e ai pit-stop. Ferrari deve trovare la squadra giusta, abbiamo visto la Red Bull e la Mercedes che ha vinto per tanti anni. Non è facile ma bisogna mettere insieme tutto per far tornare la Ferrari competitiva, io sono ferrarista e vorrei vedere la squadra tornare a vincere anche per l’amore dei tifosi”