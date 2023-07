F1 | Il manager di de Vries non esclude il ritorno in griglia

Secondo Guillame Le Goff, la carriera di Nyck de Vries in Formula 1 non è necessariamente finita. Il 28enne rookie olandese, è stato licenziato dalla Red Bull dopo solo dieci gare alla sua prima stagione in Formula 1. Per quanto riguarda il suo futuro, pare che torni in Mercedes nel ruolo di pilota di riserva.

Ma Le Goff insiste che potrebbe non essere l’unica opzione.

“Ho ricevuto parecchie chiamate nell’ultima settimana”, ha dichiarato il francese, che gestisce anche Pierre Gasly, alla pubblicazione olandese Formule 1.

“C’è molto interesse per Nyck. Endurance, Le Mans, GT, Formula E, anche Formula 1. Vedremo”.

Presumibilmente per motivi legali, il manager di de Vries non ha voluto commentare la controversa decisione del licenziamento dell’ex campione di Formula E e Formula 2.