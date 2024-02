F1 | Il GP del Giappone confermato fino al 2029

Rinnovo GP Giappone – E’ di poco fa la notizia della proroga di cinque anni del Gran Premio del Giappone. La tappa a Suzuka rimarrà nel calendario della Formula 1 fino al 2029 compreso. Quest’anno,

il Gran Premio del Giappone si disputerà nel mese di aprile, tra le gare in Australia e Cina, come parte del programma di F1 per razionalizzare il proprio calendario e con l’obiettivo di zero emissioni entro il 2030. Questa mossa crea un flusso più efficiente di gare e riduce la distanza percorsa per il trasporto del materiale nel mondo. Ci sarà inoltre la stagione della fioritura dei ciliegi, famosa in tutto il mondo che offre così ai fan l’opportunità di assistere a corse fantastiche e a uno degli spettacoli naturali più iconici della terra.

Dichiarazioni Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato, Formula 1

“Suzuka è un circuito speciale e fa parte del tessuto di questo sport, quindi sono felice che la F1 continui a correre lì fino al 2029. Mentre ci prepariamo a tornare in Giappone prima del solito in questa stagione, vorrei esprimere la mia enorme gratitudine

al promotore e al team di Honda MobilityLand per aver sostenuto il nostro impegno verso una maggiore razionalizzazione del calendario, cercando di rendere lo sport più sostenibile. I nostri fan in Giappone abbracciano la Formula 1 con una passione unica e non vediamo l’ora di lavorare con il promotore per offrire ai fan l’esperienza che meritano negli anni a venire”