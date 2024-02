Formula 1 | Hamilton-Ferrari, la concretizzazione di un lungo flirt [VIDEO]

Formula 1 Hamilton Ferrari – In un servizio mandato in onda questa mattina su Sky Sport 24, Mara Sangiorgio ha analizzato i risvolti della trattativa tra Lewis Hamilton e la Ferrari, evidenziando come l’inglese abbia ribaltato un pronostico che lo vedeva nei fatti impegnato in Mercedes fino alla fine della propria carriera.

L’inglese, a partire dalla stagione 2025, indosserà i colori della Scuderia di Maranello e proverà a concretizzare al meglio una carriera già straordinaria, arricchita da sette titoli mondiali, 103 vittorie e 104 pole position.

La trattativa, ricordiamo, è partita da molto lontano e si è concretizzata solo nei giorni scorsi, con l’annuncio ufficiale congiunto dato ieri sera sia da Mercedes che da Ferrari. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che nei fatti ha avviato la “pazza” stagione del mercato in vista del mondiale che scatterà tra due anni.