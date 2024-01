F1 | Haas, Magnussen: “Grazie di tutto Guenther”

Il mondo della Formula 1 è rimasto parecchio scosso per l’improvvisa separazione tra la Haas e Guenther Steiner. L’ormai ex team principal altoatesino, sostituito dal giapponese Ayao Komatsu, paga dei risultati certamente poco soddisfacenti negli ultimi anni, con la squadra americana obiettivamente mai in crescita sotto tanti punti di vista. Kevin Magnussen è stato uno degli uomini di maggiore fiducia di Steiner, nonostante i tanti litigi avuti negli anni, ma il danese non dimenticherà mai il momento nel quale è stato richiamato, a inizio 2022, per vivere la sua seconda avventura con la Haas, e ovviamente resterà per sempre quella incredibile pole position a Interlagos, laddove è stata scattata questa bellissima foto in copertina. In un post sui social, l’ex McLaren ha voluto così ringraziare colui che per tanti anni è stato il suo capo.

“Grazie Guenther – esordisce Magnussen nel suo post. Grazie per avermi accompagnato in questo lungo viaggio sin dal 2017, e grazie per avermi portato nuovamente a bordo della squadra a inizio 2022. E’ stato divertente e incredibilmente stimolante, ma mai noioso. A presto, ti auguro tutto il meglio possibile”.