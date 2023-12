F1 | Horner avverte: Mercedes dominante nel 2020, ma Red Bull davanti a tutti nel 2021

F1 Red Bull Horner – In una lunga chiacchierata concessa ai media inglesi, Christian Horner è tornato a parlare dei possibili equilibri tra Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes nel 2024, precisando come la stabilità regolamentare tra questo campionato e il prossimo potrebbe non bastare alla scuderia inglese per conservare non solo il titolo Piloti, ma anche quello Costruttori. Secondo Horner, la stabilità regolamentare che le squadre affronteranno il prossimo inverno aiuterà gli staff tecnici a capire cosa non ha funzionato nel corso del 2023, aspetto che ovviamente finirà per far convergere tutte le prestazioni verso l’alto.

I numeri della dominante RB19

Nel corso dell’ultima stagione, ricordiamo, la Red Bull RB19 è riuscita a conquistare ben 21 successi: 19 con Max Verstappen, autore di un filotto impressionante di risultati tra l’estate e l’inverno (ad eccezione di Singapore, l’olandese ha vinto tutti i GP da Miami fino ad Abu Dhabi), e due con Sergio Perez, il quale sarà chiamato ad un’annata di riscatto dopo i tanti alti e bassi registrati al volante della monoposto di quest’anno.

Red Bull, le parole di Horner e gli avvertimenti per il 2024

“Il 2020 è stato l’anno più dominante della Mercedes, eppure la nostra squadra è riuscita a batterla nel 2021. Ci sono piccoli cambiamenti tra una stagione e l’altra, ma alla fine nessun tempo resta fermo. Già quest’anno alcune squadre, in determinate piste, sono riuscite ad avvicinarsi al nostro livello e sono certo che i valori andranno via via convergendo. Non credo che riusciremo a ripetere la stagione di quest’anno, anche se speriamo di portare tutti i punti forti della RB19 anche nella monoposto del prossimo anno. Vogliamo garantirci una monoposto in grado di difendere i titoli mondiali conquistati quest’anno”.