F1 | Russell contro la griglia invertita nelle Sprint della prossima stagione

F1 Sprint Russell – Intercettato da racefans.net, George Russell ha bocciato in toto l’idea della griglia invertita nelle Sprint della prossima stagione, precisando come una soluzione di questo – già utilizzata in Formula 3 e in Formula 2 – non garantirebbe lo spettacolo in pista che tutti gli appassionati chiedono, soprattutto in un periodo di assoluto dominio come quello che sta attualmente vivendo il Circus con la Red Bull.

Secondo il pilota inglese, le vetture più veloci finirebbero per ritrovarsi accodate nel bel mezzo del gruppo, aspetto che creerebbe una situazione di poco movimento generata anche dalla presenza del DRS. Qualcosa di poco accattivante, già emerso nelle categorie propedeutiche, che non offrirebbe i vantaggi che tutti auspicano da un cambiamento regolamentare di questo tipo.

Le parole di Russell sull’inversione della griglia nelle Sprint

“Non parlerò a nome dei piloti, ma credo che la griglia invertita nelle Sprint non offrirà i riscontri che tutti quanti speriamo. Non funzionerà. L’ho imparato quando ho corso in Formula 3 e in Formula 2. Se ci sono le dieci auto più veloci, l’auto più difficile da sorpassare è quella con cui stai lottando. Se si inverte la griglia, la monoposto in decima posizione, ovvero quella più rapida, cercherà sempre di superare la terza più veloce. E questo, ovviamente, non cambierebbe lo spettacolo attuale. Piuttosto che restare bloccato in prima e seconda piazza, i piloti in questione resterebbero fermi in decima e nona posizione. Si creerebbe un treno DRS. Non credo che questo concetto possa essere applicato in Formula 1”.

Le Sprint nel 2024

Come avvenuto quest’anno, ricordiamo, le gare brevi dovrebbero essere sei, tutte spalmate nel corso della stagione. Ad ospitare i week-end con format modificato, a meno di clamorosi colpi di scena, saranno le new-entry di Cina e Miami, oltre alle confermate Austria, Stati Uniti (Austin), Brasile e Qatar