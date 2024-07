F1 | Herbet risponde alle accuse: “Incidente Norris-Verstappen? Gli abbiamo dato la massima penalità”

F1 Verstappen Verstappen – Continua a tenere banco l’incidente tra Lando Norris e Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intercettato dalle colonne di coinpoker.com, Johhny Herbert – presente nel panel del Direttore di Gara nel ruolo di figura aggiunta in qualità di ex pilota – ha raccontato i motivi che hanno spinto la Commissione a combinare “solo” dieci secondi all’olandese, precisando come questa, regolamento alla mano, sia la massima sanzione prevista per episodi di quel tipo.

L’olandese, ricordiamo, è stato penalizzato con dieci secondi sul tempo totale di gara, ma in virtù del vantaggio accumulato nella prima parte della corsa è riuscito comunque a chiudere in quinta posizione, guadagnandosi inoltre il punto addizionale del giro veloce. Norris, quindi, oltre al danno ha dovuto subire anche la “beffa”, come lo stesso Andrea Stella – TP della McLaren – ha dichiarato al termine della corsa andata in scena al Red Bull Ring.

Herbert e la risposta sulle polemiche Norris-Verstappen

“La McLaren puntava ad una sanzione più dura, ma fa parte del gioco. A Verstappen gli abbiamo dato la massima penalità possibile, regolamento alla mano. Se si causa un’incidente, oppure si forza un pilota fuori dalla traiettoria, la sanzione è di dieci secondi. Abbiamo subito analizzato l’episodio e stabilito la penalità. La colpa dell’accaduto è chiaramente stata di Verstappen”.