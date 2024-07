Formula 1 | Alpine, domande e conferme dopo l’appuntamento in Austria

Formula 1 Alpine GP Austria – Domande e conferme per la Alpine dopo l’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Grazie al decimo piazzamento ottenuto da Pierre Gasly, la compagine francese è riuscita a lasciare il Red Bull Ring con un punto all’attivo, ribadendo di fatto le indicazioni positive degli ultimi due week-end di gara. Qualcosa che però non dovrà portare la squadra transalpina a cullarsi sugli allori, visto che il percorso di avvicinamento alle zone di vertice della classifica risulta ancora lungo e tortuoso.

Bruno Famin sul week-end della Alpine in Austria

“Siamo riusciti a conquistare un punto dopo un Gran Premio d’Austria molto combattuto. Anche se stiamo proseguendo la serie di punti, lasciamo Spielberg con tante cose da analizzare per migliorarci in futuro. Probabilmente non abbiamo tratto il massimo dal nostro livello di prestazioni e gli avversari diretti hanno saputo cogliere l’occasione e incamerare punti preziosi.Dobbiamo subito concentrarci sul prossimo weekend a Silverstone e non vediamo l’ora di concludere questa serie di tre gare con l’appuntamento di Enstone dove giochiamo in casa”.