F1 | Marko avverte Red Bull: “Rispetterò il mio contratto solo se manterrò il mio ruolo”

F1 Marko Red Bull – Nuovo avvertimento di Helmut Marko nei confronti della Red Bull. In un’intervista concessa al quotidiano Kleine Zeitung, il consulente della scuderia Campione del Mondo è tornato a parlare della situazione contrattuale fino al 2026, evidenziando come ad oggi non abbia alcuna intenzione di rompere l’attuale accordo con la compagine capitanata da Christian Horner.

A patto e condizione, però, che le sue mansioni restino invariate fino alla scadenza del contratto, ovvero proprio il 2026. Qualcosa che potrebbe costringere il Team Principal della scuderia anglo-austriaca a sottostare al gioco dell’81enne nativo di Graz, visto che il futuro di quest’ultimo è strettamente collegato a quello di Max Verstappen. Se l’austriaco dovesse andare via da Milton Keynes, infatti, l’olandese avrebbe la possibilità di attivare una clausola d’uscita all’interno del proprio contratto, liberandosi di fatto dalla Red Bull.

Marko e la situazione contrattuale in Red Bull

“In Red Bull abbiamo bisogno di calma per raggiungere il successo. Personalmente ho un contratto fino al 2026 e lo rispetterò, a condizione però che tutte le mie funzioni restino invariate. Così la clausola d’uscita di Max non sarà necessaria”.