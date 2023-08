F1 | Herbert: Verstappen talento generazionale, supererà Hamilton

Johnny Herbert non ha dubbi. Max Verstappen metterà la “freccia” e supererà Lewis Hamilton. L’ex pilota inglese di Benetton e Stewart ha discusso dell’evoluzione che caratterizza le generazioni della Formula 1 dove ogni campione è costretto, suo malgrado, a dover fare i conti con la freschezza e il talento di un rivale più giovane che lo detronizza nel corso del tempo.

Verstappen ha concluso come meglio non poteva la prima metà di stagione 2023, dove l’olandese è stato autentico protagonista insieme alla Red Bull: la scuderia di Milton Keynes ha conquistato tutte le dodici disputate, mentre il due volte campione del mondo è salito sul gradino più alto del podio in dieci occasioni. Numeri incredibili che hanno permesso a Verstappen di arrivare al momento a quota 45 successi in carriera e di ipotecare il terzo titolo, in attesa della matematica certezza. Un aspetto, quest’ultimo, che si riflette anche con la Red Bull per quel che riguarda il Mondiale costruttori.

“Max Verstappen è un talento generazionale unico – ha dichiarato Herbert, intervistato da King Casino Bonus – C’è sempre qualcuno che arriva ed è migliore del precedente, nonostante la tecnologia faccia il suo corso. Max sarà migliore di Lewis, Lewis è stato migliore di Michael Schumacher e Schumacher è stato migliore di Senna. C’è evoluzione”.

Herbert ha poi aggiunto: “Max è maturato molto. Ora non scappa via lontano. Questa è la grande differenza rispetto al Verstappen del passato. Non vedo ancora nessuno che possa mettersi sullo stesso piano della Red Bull”.