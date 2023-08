F1 | Hill: aumentare il numero delle soste renderebbe più eccitante la sfida

Cosa fare per poter rendere l’attuale Formula 1, aspramente criticata a più riprese, meno noiosa e più entusiasmante? Damon Hill, dal suo punto di vista, ha esternato un’eventuale soluzione: aumentare il numero delle soste, portando così i piloti ad utilizzare durante la corsa tutte le mescole da asciutto portate da Pirelli nei vari weekend di gara.

“L’ho proposto anche in passato per rendere più eccitante la sfida: aumentare il numero di soste – ha dichiarato l’ex pilota della Williams, campione del mondo 1996, al podcast F1 Nation – Interessante notare come Max abbia costruito un gap nell’ultima gara in Belgio e Lewis aveva un distacco tale da poter rientrare ai box per montare un nuovo set di gomme ed ottenere il giro più veloce: all’inizio si pensava fosse un espediente, ma ora le squadre ritengono importante averlo”.

Hill ha poi aggiunto: “Dover usare tutte e tre le mescole rappresenterebbe un’altra sfida, quindi forse è una buona cosa”.