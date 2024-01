Sta facendo ancora parlare di sé Guenther Steiner, ex team principal della Haas, squadra con la quale si è separato ufficialmente la settimana scorsa per volere del proprietario Gene. Il manager altoatesino, diventato molto popolare nel mondo della Formula 1 anche grazie alla serie TV di Netflix, Drive To Survive, non sarà dunque nel paddock a partire dalla stagione che sta per iniziare. Tra i tanti che hanno espresso la propria opinione, c’è anche l’immancabile Helmut Marko, consulente della Red Bull, che a F1-Insider ha così commentato l’uscita di Guenther dalla Haas.

“Mettiamola così – dichiara Marko. Chi diventa troppo popolare attraverso un documentario come Netflix tende a decollare. Ma se voli troppo in alto e con una grande velocità, finirai anche per schiantarti più velocemente. Ho sentito che voleva convertire la sua popolarità in forza nella squadra. Questo non è piaciuto più a Gene Haas, il proprietario del team, e anche nel nostro sport la squadra ha sempre la precedenza sulla singola persona. Steiner è diventato una vittima della sua fama”.