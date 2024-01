Formula 1 | Steiner: “La mia fama ha portato sponsor alla Haas”

Come da abitudine, Guenther Steiner dice sempre quello che pensa senza giri di parole, e intervistato da Sky Sports ha ammesso come la popolarità raggiunta da quando è iniziata la serie TV Netflix Drive To Survive lo abbia travolto, sotto tutti i punti di vista. Ci sono tanti aspetti positivi certamente, come la questione sponsor, che in un momento nel quale il team faticava a trovarne, probabilmente associando il proprio marchio all’altoatesino si poteva avere un ritorno in più. E’ chiaro però che anche qualche aspetto negativo, come in ogni cosa, sia sorto, ma sta nella logica delle cose.

“La mia fama? Ha portato alla squadra molta attenzione e tanti sponsor, come Moneygram – ha detto Steiner. Hanno pensato che fosse interessante usare la mia immagine a loro favore. Ci sono sempre aspetti positivi e negativi, in ogni ambito, quindi qualche lato della mia popolarità avrà anche portato qualcosa di poco gradevole, ma non sono cose che si possono pianificare, perché io in realtà non ero in Formula 1 per cercare fama, mi è solo arrivata. La mattina mi alzavo per lavorare, non per diventare una persona conosciuta”.