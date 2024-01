Formula 1 | Mercedes, ingaggiata la giovane Doriane Pin

La Mercedes ha annunciato l’ingaggio di Doriane Pin. La giovane 20enne si aggiunge al programma junior del team anglo/tedesco e lo rappresenterà nella prossima F1 Academy, la serie tutta al femminile con il supporto di Iron Dames (la piattaforma impegnata a sostenere le donne nel motorsport) e Prema. La francese, come si legge nel comunicato inoltrato alla stampa, è una delle donne pilota più importanti degli ultimi anni, impressionando per la sua ascesa nelle gare di durata. Attraverso il programma Iron Dames, la parigina ha potuto dimostrare il suo talento negli ultimi anni. Dopo aver vinto il campionato francese nel 2019, Doriane si è affermata nei kart ottenendo il sostegno di Iron. Nel 2021 ha conquistato cinque podi nella Le Mans Cup, mentre nel 2022 è arrivata la svolta, diventando campionessa del Ferrari Challenge Europe, vincendo ben nove gare su quattordici.

Ha anche vinto la 24 ore di Spa con la Ferrari 488 GTE-Evo e il finale di stagione della European Le Mans Series in classe GTE-AM. Questo successo ha accelerato il passaggio nel WEC nel 2023, gareggiando in LMP2 insieme a Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat. L’equipaggio ha conquistato un podio nella gara di apertura della stagione e Doriane è diventata la prima donna a vincere il premio di rivelazione dell’anno. Ha concluso l’annata guidando per la prima volta in una monoposto, finendo seconda assoluta e ottenendo una vittoria nel campionato di Formula 4 del Sud-Est asiatico.

“Sono felicissima di unirmi al programma junior della Mercedes e rappresentare il team nella F1 Academy con Prema – ha dichiarato Pin. Inizia un nuovo capitolo e sono orgogliosa di fare questo passo in un campionato così prestigioso e con il progetto Iron Dames. Sono grata per la loro fiducia e onorata di correre per i loro colori. Passare alle monoposto era un obiettivo chiaro per la mia carriera, ed essere in questo ambiente è certamente un ottimo approccio. Sto lavorando molto per raggiungere il livello più alto di questo sport, non vedo l’ora di correre”.

“Doriane è un grande talento, siamo contenti di iniziare così la nostra avventura in F1 Academy con lei – ha detto Toto Wolff, team principal e CEO della Mercedes. L’abbiamo tenuta d’occhio negli ultimi anni, ci ha costantemente impressionati. Il supporto di Deborah Mayer e dell’organizzazione Iron Dames le ha permesso di mostrare le sue capacità fino a questo punto, sfruttando appieno questa opportunità con determinazione e abilità. Ora non vediamo l’ora di lavorare con loro, Prema e F1 Academy, supportando Doriane mentre compie il passo successivo della sua carriera”.

“E’ straordinario per una donna di 20 anni unirsi al team Mercedes, uno dei più prestigiosi della Formula 1 – ha commentato Deborah Mayer, fondatrice del progetto Iron Dames. Dal suo ingresso nel 2021, Doriane è stata una dimostrazione di talento, determinazione e maturità. Fare parte del programma junior della Mercedes è un passo promettente nella sua giovane carriera, e con lo sviluppo della F1 Academy promette di essere una sfida interessante per lei. Questo dimostra come il progetto Iron Dames stia dando risonanza ai giovani talenti. Siamo orgogliosi e felici di sostenere ancora Doriane mentre il suo sogno viene coltivato di giorno in giorno”.