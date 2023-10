Red Bull, Verstappen rincorre Prost e Vettel nella classifica delle vittorie

Più in alto di tutti, a quota 103 GP vinti c’è Lewis Hamilton, un po’ più dietro a 91 c’è Michael Schumacher. Sono i due piloti con il maggior numero di vittorie in Formula 1. Al terzo posto all-time figura Sebastian Vettel con 53 vittorie, di poco davanti ad un’altra leggenda come Alain Prost, fermo a 51.

E chi c’è al quinto posto? Proprio il dominatore attuale Max Verstappen con i suoi 48 trionfi, di cui ben 13 in questa stagione che deve ancora volgere al termine. L’olandese – unico tra i piloti citati ad aver vinto tutte le gare iridate con la stessa scuderia, ovviamente la Red Bull – ha “staccato” Ayrton Senna e insegue i piloti davanti a lui.

Il due volte (quasi tre) campione del mondo ha a tiro Prost, che potrebbe eguagliare vincendo tre delle sei restanti gare, ma qualora facesse filotto (ipotesi mica così peregrina) supererebbe addirittura Seb Vettel, chiudendo il 2023 come terzo pilota di tutti i tempi per numero di vittorie. Tutto questo a soli ventisei anni e con nessuna intenzione di smettere di vincere. C’è da scommettere che Max molto presto comincerà a contare le vittorie che lo separano da Michael…

5/5 - (1 vote)