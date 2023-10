F1 | Ralf Schumacher: Leclerc più talentuoso di Sainz ma meno versatile

Charles Leclerc deve ritrovare lo smalto perduto. È questo il pensiero di Ralf Schumacher, con l’ex pilota tedesco che ha discusso dell’attuale situazione che vede protagonisti i due piloti della Ferrari. Per l’attuale opinionista di Sky Germany il monegasco è chiamato al riscatto e, nonostante un talento superiore a quello del compagno di squadra, commette errori mentre Carlos Sainz riesce ad avere quella costanza di rendimento che si riflette sui risultati in pista.

Il 2023 di Leclerc non è un anno certamente esaltante, complici anche i problemi di feeling con la vettura. Charles infatti, a più riprese, ha lamentato tutte quelle criticità alla guida della SF-23 derivanti da una monoposto (sottosterzante) che non si adatta al suo stile di guida prediligendo invece un’auto sovrasterzante.

“Leclerc è ora a un bivio – ha dichiarato Ralf Schumacher a formel1.de – Ha bisogno di guardare se stesso in modo obiettivo, perché non ha senso essere un grande talento molto veloce e che cerca di cambiare la situazione in meglio ma fa tutti questi errori. Sainz ha più equilibrio. Non ha il talento di Leclerc, ne sono abbastanza sicuro, ma è più versatile e al momento sta facendo meglio”.