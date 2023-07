F1 | Hamilton: perché il rinnovo tarda ad arrivare?

Mercedes – Ancora due Gran Premi e poi i piloti andranno in vacanza, alcuni con il contratto già sicuro per il 2024, altri come Lewis Hamilton che tendono a procrastinare. Alcune settimane fa, Toto Wolff si era detto certo che il rinnovo sarebbe arrivato a breve ma pare che l’inglese voglia più garanzie.

“Prima della fine della stagione saremo già a buon punto nel contratto”, il britannico è citato da RacingNews365.

“Ho ancora fiducia al 100% in questa squadra, e ci è voluto più tempo per tutti noi per arrivare dove vogliamo essere, non è sicuramente facile. Ma credo che ci arriveremo. Dobbiamo solo continuare a lavorare e concretizzare, ed è quello che stiamo cercando di fare. Avremo nuovi pezzi sulla macchina, potrebbero arrivare abbastanza presto, ma sto spingendo il più forte possibile. Sto avendo grandi riunioni con il team, parlo con il capo dell’aerodinamica e con il responsabile della dinamica della monoposto, in ottica 2024”

