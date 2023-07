Formula 1 | Ricciardo pronto per il ritorno in Ungheria: “Sarà una sfida”

Formula 1 GP Ungheria Ricciardo – Tramite le colonne del sito ufficiale della Scuderia AlphaTauri, Daniel Ricciardo non ha nascosto il proprio entusiasmo per il ritorno in griglia già dal prossimo Gran Premio d’Ungheria, 12° prova del mondiale 2023 di Formula 1, evidenziando come la sfida sarà trovare fin da subito un buon feeling con la vettura e la squadra.Ricciardo, ricordiamo, è tornato ad effettuare delle tornate in pista già la scorsa settimana in un test Pirelli, il quale gli ha permesso – anche se con la competitiva RB19 – di “togliersi” un pò di ruggine di dosso e di prendere confidenza con le nuove gomme.

“Sono eccitato da questo ritorno”, ha rivelato l’australiano dell’AlphaTauri. “Come sempre nella famiglia Red Bull, bisogna essere sempre pronti a ricevere una chiamata e quando è arrivata ho colto al volo l’opportunità. Il passaggio alla Scuderia AlphaTauri è avvenuto senza problemi. La scorsa settimana sono tornato a Faenza, la factory è cambiata tanto dall’ultima volta che ho corso per il team una decina di anni fa, ma ho rivisto molti visi familiari: mentre ci preparavamo per la prossima gara, mi sono subito sentito a casa”.

“Quando ho guidato la Red Bull nel test pneumatici a Silverstone, la scorsa settimana, mi è sembrato tutto molto normale”, ha proseguito. “Con la vettura AlphaTauri, sarà quel che sarà. La guiderò e inizierò a lavorare da lì. Non voglio avere troppi preconcetti. Penso che, se la macchina è equilibrata, posso lavorarci. Sarà una sfida, entrare in pista e iniziare a lavorare, ma non vedo l’ora di farlo”.

“Non vedo l’ora di sviluppare la vettura e di mettere a frutto la mia esperienza e, in definitiva, credo che per Budapest basterà andare in pista e divertirsi, cercare di usare più il piede destro che il sinistro e godersela! La chiave di questo tracciato è prendere il ritmo – ci sono così tante curve in successione – e se la macchina è equilibrata, ci si può davvero divertire”, ha concluso.