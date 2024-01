F1 | Hamilton: “Io, Alonso e Verstappen abbiamo una cosa in comune”

Lewis Hamilton, che ha compiuto da poco 39 anni, non esclude il ritiro dalla Formula 1 nei prossimi anni, ma potrebbe anche immaginare un “anno sabbatico” o un ritorno. Le varie speculazioni dell’anno scorso sulle trattative contrattuali del sette volte campione del mondo, si sono concluse con un’estensione di soli due anni. La sua serie di titoli da record si è conclusa in quel famoso ultimo giro di Abu Dhabi nel 2021 e da allora Max Verstappen ha iniziato il suo dominio incontrastato.

Intervistato dalla rivista olandese Formule 1 su cosa abbia da dire sul successo di Verstappen, Hamilton ha risposto: “Direi ‘continua a fare quello che stai facendo’. Sta andando alla grande. Penso che Max e Fernando abbiano una cosa in comune con me. Siamo tutti estremamente competitivi. Facciamo di tutto per ottenere ciò che vogliamo. Non posso dire molto sulla persona, li conosco solo dal mondo della Formula 1, non è che vado a trovarli”.

Alcuni credono che Hamilton intenda lasciare la Formula 1 non appena vincerà il suo ottavo titolo, stabilendo un chiaro record per il maggior numero di titoli vinti da qualsiasi pilota.

“Non ho mai detto che un ottavo titolo sarebbe stato il punto di arrivo. Ma non so cosa verrà dopo la Formula 1. Non sento la necessità di voler restare attivo in Formula 1, ma mai dire mai. Ma non riesco a immaginare di non guidare più e di essere ancora ai box da qualche parte. Quindi probabilmente sarebbe meglio prendermi un anno sabbatico e poi vedere se voglio tornare”.

Sebastian Vettel recentemente ha proprio menzionato il fatto di pensare ad un ritorno in Formula 1:

“Non mi ha sorpreso, perché non è il primo. Fernando è tornato, Michael Schumacher lo ha fatto. L’ho visto anche con atleti di altri sport e ne ho parlato con alcuni. Mi hanno detto: ‘Perdi qualcosa che hai fatto per tutta la vita. All’improvviso non c’è più. Immagino che sia un buco incredibile in cui cadere”.