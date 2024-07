F1 | Hamilton-Ferrari, Allison: “La scelta di Lewis non mi ha sorpreso”

F1 Hamilton Allison – Intervistato dal podcast “Beyond the Grid”, James Allison è tornato a parlare del clamoroso passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, sottolineando come la scelta dell’inglese non sia stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la compagine capitanata da Toto Wolff.

In virtù dell’accordo firmato alla fine del 2023, un biennale da 1+1 (lo stesso che sembrerebbe aver siglato Sergio Perez con la Red Bull), la Mercedes si era aperta ad un possibile addio del sette volte iridato proprio grazie all’opzione di estensione alla fine di questa stagione che concedeva un margine d’azione a tutti i possibili competitor.

Piuttosto, Allison si è detto parecchio sorpreso dalle tempistiche e dai modi in cui è arrivato l’annuncio, visto che la Ferrari ha scelto di ufficializzare lo switch tra lo stesso inglese e Carlos Sainz a febbraio, ovvero agli albori di questo mondiale 2024. Una condizione che ha creato una situazione di chiarezza, ma anche di tanta pressione sulle spalle dei due attori di questa importante manovra di mercato per il prossimo campionato.

Hamilton-Ferrari, nessuna sorpresa di Allison

“La scelta di Lewis non mi ha particolarmente sorpreso. Piuttosto mi ha sorpreso il modo e il momento in cui è arrivata. Purtroppo, a causa della natura del contratto che avevamo siglato in passato, l’addio dal 2025 era uno scenario possibile. Apriva la porta ad una conclusione di questo tipo. Sapevamo che tipo di accordo avevamo ed eravamo consapevoli che un’eventuale scenario di questo tipo non doveva farci trovare impreparati. Il tempismo è stato inaspettato, ma alla fine il fatto in se stesso non è stato un fulmine a ciel sereno”.