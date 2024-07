F1 | Haas, decisione presa per il 2025: sarà Ocon ad affiancare Bearman

F1 Haas Ocon – Esteban Ocon affiancherà Oliver Bearman in Haas a partire dal prossimo mondiale 2025 di Formula 1. Dopo una serie di discussioni avute nelle scorse settimane, anche con gli attuali portacolori della Sauber (Guanyu Zhou e Valtteri Bottas), la scuderia statunitense capitanata da Ayao Komatsu ha deciso di scommettere sull’attuale pilota della Alpine, facendogli firmare un contratto biennale che lo legherà alla squadra fino al 2026. L’annuncio, in programma nei prossimi giorni, consentirà al sodalizio di Gene Haas di strutturare al meglio il 2025, annata che per forza di cose dovrà confermare il processo di crescita avviato quest’anno con la VF-24.

Haas, ricordiamo, dopo il disastro dello scorso campionato è riuscita a intraprendere un ottimo percorso di crescita, rivelandosi spesso tra i competitor per i piazzamenti in top dieci. Un obiettivo importante, considerando le possibilità economiche del team, che Komatsu intende ribadire tra 12 mesi, quando bisognerà affrontare un’annata di transizione in vista dei cambiamenti regolamentari previsti nel 2026.

Bearman e Ocon, proprio in tal senso, potrebbero garantire quel mix necessario di esperienza e gioventù utile alla squadra per gettare delle basi solide per il futuro. Bearman, ricordiamo, è già stato ufficializzato nelle scorse settimane in sostituzione di Nico Hulkenberg, pronto ad avviare una nuova parentesi della propria carriera con Sauber/Audi, mentre è lecito aspettarsi un addio al Circus da parte di Kevin Magnussen. Il danese, ad oggi, non ha alternative e potrebbe scegliere di proseguire la propria avventura nel motorsport in altri campionati. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.