F1 | Hamilton e Bottas in coro: “Ci manca il passo, venerdì complicato a Baku” [VIDEO]

Giornata di libere estremamente complicata per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a Baku, teatro del prossimo Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1. Dopo le FP2 del pomeriggio, gli alfieri della scuderia Campione del Mondo non sono riusciti a sfruttare al massimo il potenziale della W12, faticando e non soprattutto nel giro secco.

Una condizione penalizzante che ha costretto Lewis Hamilton all’11° piazza e Valtteri Bottas al 16° posto. La squadra cercherà di lavorare tra stasera e domani mattina per allinearsi quanto più possibile al livello della Red Bull, ma al momento appare chiaro come Max Verstappen e Sergio Perez partano da favoriti per le qualifiche.

Appuntamento a domani, ore 11.00 su Sky Sport F1 HD, per la diretta della terza sessione di libere valide per il Gran Premio d’Azerbaijan, settimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Squadre e piloti avranno a disposizione un’ora per perfezionare i set-up delle vetture in vista delle qualifiche.