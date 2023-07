Formula 1 | McLaren, Norris davanti anche nelle libere in Ungheria

Le prove libere del Gran Premio di Ungheria hanno confermato ancora una volta il buonissimo stato di forma della McLaren. Lando Norris ha chiuso la giornata in seconda posizione, a pochi millesimi dal giro più veloce fatto registrare da Charles Leclerc, dopodiché è stato autore di un ottimo passo sui long run, con la nuova versione della MCL60 che evidentemente riesce ad adattarsi a diverse tipologie di circuito. Chiaramente siamo ancora a venerdì, il clou sarà domani, e stando alle parole del britannico è molto facile in questa pista trovarsi dalle stelle alle stalle in un attimo, non bisognerà commettere errori, i quali potrebbero pregiudicare irrimediabilmente il weekend.

ANALISI PROVE LIBERE

“Siamo in una buona situazione – ha detto Norris. Ho fiducia, la macchina va bene ma se commetti un errore o un giro viene cancellato, puoi essere messo male all’improvviso mentre pensavi che tutto stesse andando per il verso giusto, su una pista, tra l’altro, nella quale è molto difficile superare. Non bisogna sbagliare, si deve invece fare di tutto per mettere insieme un giro veloce e pulito così per non essere colti di sorpresa e rimanere in mezzo al traffico. Il nostro passo sembra buono, cerchiamo di andare in Q3 e poi vediamo”.

5/5 - (1 vote)