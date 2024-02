F1 | Haas VF-24, shakedown a Silverstone prima di volare in Bahrain per i test

F1 Haas VF-24 – Nella nota di presentazione pubblicata sul proprio sito, Haas ha confermato che la VF-24 effettuerà una giornata di shakedown il prossimo 11 febbraio sul tracciato di Silverstone, nel Regno Unito. Con alla guida Nico Hulkenberg, la scuderia statunitense porterà in pista per la prima volta la nuova vettura per la stagione 2024, la quale – almeno sulla carta – dovrà far dimenticare i tanti alti e bassi dell’ultimo campionato.

Haas, ricordiamo, ha attuato una ristrutturazione profonda del proprio management, visto che in cabina di comando non ci sarà più Guenther Steiner, bensì Ayao Komatsu, tecnico nipponico già presente all’interno della squadra dal 2015. Una figura nuova con cui Gene Haas intende dare nuova linfa ad un team apparso spesso e volentieri in difficoltà rispetto ai concorrenti.