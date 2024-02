MoneyGram Haas F1 Team – Poco fa il team americano ha svelato la nuova livrea per la stagione 2024 nella quale gareggeranno i confermati Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. La Haas farà il suo debutto sulla pista di Silverstone il prossimo 11 febbraio con Hulkenberg, prima di dirigersi poi in Bahrain per i test pre-season. Il proprietario del team Gene Haas, nonostante le difficoltà riscontrate lo scorso anno, conta molto sull’esperienza dei suoi piloti:

Dichiarazioni Gene Haas, presentazione VF-24

“Non vedo l’ora di vedere la VF-24 correre e gareggiare, un sentimento che so di condividere con i nostri partner e con l’intero team. Con Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, sappiamo anche di avere una grande coppia di piloti al volante, la loro esperienza si rivelerà ancora una volta preziosa mentre sviluppiamo il nostro programma nel corso dell’anno. Abbiamo utilizzato la pausa invernale per mettere in atto i processi per essere migliori e, in ultima analisi, migliorare le nostre prestazioni complessive. Presto vedremo come stiamo andando”.

Più realista il nuovo team principal, Ayao Komatsu, il quale è consapevole che non ci saranno stravolgimenti in pista rispetto al 2023.

Dichiarazioni Ayao Komatsu, presentazione VF-24

“Siamo realistici riguardo alle nostre aspettative per l’inizio della VF-24 ma è comunque un momento emozionante in qualsiasi stagione di Formula 1, mostrare la vettura. C’è molto lavoro davanti a noi per fare progressi e aumentare le nostre prestazioni, ma tutti qui sono molto motivati e desiderosi di scendere in pista con la VF-24. So che massimizzeremo il nostro tempo in Bahrain con tutti i vari elementi di cui abbiamo bisogno per andare avanti. In conclusione, non vediamo l’ora di iniziare la stagione”.