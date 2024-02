F1 Montezemolo Hamilton – Intervistato dall’ANSA, Luca Cordero Montezemolo ha promosso a pieni voti l’approdo di Lewis Hamilton alla corte della Ferrari, precisando come l’inglese sia un gran colpo da teatro per la scuderia capitanata da Frederic Vasseur. Sportivamente e mediatamente parlando, il sette volte iridato offrirà una grande spinta emotiva alla Rossa, garantendo un boost non indifferente a partire dal mondiale 2025. Tutto ciò, ovviamente, alzerà le aspettative di tifosi e addetti ai lavori, visto che il britannico farà coppia con un altro pilota di spessore come Charles Leclerc, il quale ha recentemente rinnovato con la Rossa fino ad almeno la stagione 2026.

Montezemolo e la nuova Ferrari con Hamilton e Leclerc

“Hamilton in Ferrari è un colpo sicuramente inaspettato e di grande effetto. Spero possa utile non solo alla competitività della squadra, ma anche in termini di attenzione. Rappresenta certamente un modo per accendere i riflettori sulla scuderia. Hamilton è un grande campione e vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera vincendo il mondiale, mentre Leclerc è ancora alla ricerca del suo primo titolo. Ci sarà da divertirsi. Avere una vettura vincente sarà fondamentale, sennò questa scelta di rivelerebbe un grande rischio”.