F1 | Haas: nuovi aggiornamenti a Zandvoort ma la priorità è il 2024

Il team principal della Haas, Guenther Steiner, ha confermato che ci saranno degli aggiornamenti per il Gran Premio d’Olanda, in programma questo fine settimana ma ha ribadito che la priorità del team americano, è il lavoro sulla prossima stagione.

La prima parte di stagione è stata piuttosto difficile per la Haas, competitiva solo in qualifica. Da sette gare non termina in Top 10 (il miglior risultato è stato il tredicesimo posto di Nico Hulkenberg nel Gran Premio di Gran Bretagna) e attualmente, il team è ottavo, a pari punti con la Williams.

Per quanto riguarda questo weekend a Zandvoort, le monoposto scenderanno in pista con aggiornamenti ai condotti dei freni e all’ala anteriore. Ne sono previsti altri entro la fine dell’anno ma l’impegno è già proiettato per il 2024.

“Il team sta lavorando duramente per apportare alcune modifiche alla vettura che arriveranno più avanti nel corso dell’anno, e non posso dare una tempistica esatta per via della pausa. Continuiamo a lavorare e ci sono due ragioni per questo. In primo luogo, per cercare di rendere l’auto più veloce, come si fa sempre con gli aggiornamenti, ma anche per conoscere la direzione per la VF-24, che è altrettanto importante, se non più importante. C’è un sacco di lavoro in corso. È quasi intenso come essere a dicembre a sviluppare la nuova vettura”, ha dichiarato Guenther Steiner, citato da Speedcafe.