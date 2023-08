F1 | Gran Premio d’Olanda 2023: anteprima e orari del weekend

Dopo la pausa estiva, la Formula 1 ritorna in azione per il Gran Premio d’Olanda. Si corre a Zandvoort, a casa di Max Verstappen che mantiene la leadership nella classifica Mondiale con 314 punti, +125 su Sergio Perez che occupa la seconda posizione.

Orari del weekend

Venerdì 18/8

-Prove Libere 1, ore 12:30 – 13:30

-Prove Libere 2, ore 16:00 – 17:00

Sabato 19/8

-Prove Libere 3, ore 11:30 – 12:30

-Qualifiche, ore 15:00 – 16:00

Domenica 20/8

-Gara, ore 15:00

Circuito

Nome: Circuit Zandvoort

Luogo: Paesi Bassi

Costruzione: Il circuito di Zandvoort ritorna nel calendario di Formula 1 dopo ben 36 anni. Il ritorno era previsto lo scorso anno ma a causa della pandemia di Covid-19 è stato posticipato a quest’anno. La pista olandese avrebbe dovuto essere commissionata nel 1939 ma con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale venne ultimata soltanto nel 1948. Dopo l’annuncio del ritorno nel calendario nel 2018, i proprietari del circuito hanno voluto apporre alcune modifiche al tracciato per rispettare le nuove norme di sicurezza, riscontrando non poche lamentele dagli ambientalisti della zona.

Distanza a giro: 4 259 km

Numero di curve: 14

Particolarità del tracciato

Data la sua inaugurazione nel lontano 1948, il circuito di Zandvoort è una pista old school caratterizzata da curve strette e veloci oltre a numerosi cambi di elevazione. La curva 14 in particolare, viene percorsa a tutta velocità, generando forze superiori ai 4g. In altre curve poi (la 1 e 11), le frenate arrivano a generare forze di circa 5g. La curva 7, viene affrontata ad una velocità di oltre 260 km/h, ed è un altro punto in cui si generano forze laterali di circa 5g. A questa seguono immediatamente le curve 8 e 9 che vanno a completare una serie di tre curve consecutive con elevate forze g.

Gomme

Per il Gran Premio d’Olanda, i piloti avranno a disposizione queste mescole: C1,C2 e C3. La pista, si trova nelle prossimità di una spiaggia di dune di sabbia che qualche volta viene depositata dal vento sul tracciato, compromettendone il grip.

RECORD

Giro prova: 1:08.885 – M Verstappen – Red Bull– 2021

Giro gara: 1:11.097 – L Hamilton – Mercedes– 2021

Distanza: 1h30:05.395 – M Verstappen – Red Bull – 2021

Vittorie pilota: 4 – J Clark

Vittorie team: 8 – Ferrari

Pole pilota: 3 – René Arnoux

Pole team: 8 – Lotus

Migliori giri pilota: 5 – J Clark

Migliori giri team: 10 – Ferrari

Podi pilota: 6 – J Clark, N Lauda

Podi team: 25 – Ferrari

Albo d’ Oro

1952 Alberto Ascari, Ferrari 1953 Alberto Ascari, Ferrari 1955 Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz 1958 Stirling Moss, Vanwall 1959 Jo Bonnier, BRM 1960 Jack Brabham, Cooper-Climax 1961 Wolfgang von Trips, Ferrari 1962 Graham Hill, BRM 1963 Jim Clark, Lotus-Climax 1964 Jim Clark Lotus-Climax 1965 Jim Clark Lotus-Climax 1966 Jack Brabham, Brabham-Repco 1967 Jim Clark, Lotus-Ford 1968 Jackie Stewart, Matra-Ford 1969 Jackie Stewart, Matra-Ford 1970 Jochen Rindt, Lotus-Ford 1971 Jacky Ickx, Ferrari 1973 Jackie Stewart, Tyrrell-Ford 1974 Niki Lauda, Ferrari 1975 James Hunt, Hesketh-Ford 1976 James Hunt, McLaren-Ford 1977 Niki Lauda, Ferrari 1978 Mario Andretti, Lotus-Ford 1979 Alan Jones, Williams-Ford 1980 Nelson Piquet, Brabham-Ford 1981 Alain Prost, Renault 1982 Didier Pironi, Ferrari 1983 René Arnoux, Ferrari 1984 Alain Prost, McLaren-TAG Porsche 1985 Niki Lauda, McLaren-TAG Porsche 2021 Max Verstappen – Red Bull Racing 2022 Max Verstappen – Red Bull Racing