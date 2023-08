F1 | Popov contro Massa sul ”crashgate”

“Felipe Massa disonorerà se stesso”. Questa è l’opinione del noto commentatore russo di F1, Alexey Popov, dopo che è emerso che gli avvocati di Massa hanno decido di intraprendere delle azioni legali nei confronti della FIA, sull’esito del campionato del mondo 2008.

Il brasiliano sostiene che la F1 fosse a conoscenza del “crashgate” prima della fine della stagione 2008, il che significa che lui, e non Lewis Hamilton, avrebbe dovuto probabilmente vincere quel campionato.

Popov ha commentato: “Penso che nessuno gli verrà incontro. Sta solamente disonorando se stesso agli occhi dei fans, dopo tutti questi anni. Non capisco davvero Felipe su questo. Mi è sempre piaciuto, ma in questa situazione non capisco cosa stia cercando di dimostrare. È abbastanza chiaro che annullare tutto ora è praticamente impossibile”.

